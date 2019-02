Bundespräsident Van der Bellen besucht Israel

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist derzeit zu Besuch in Israel. Er besuchte dort zum Beispiel eine Holocaust-Gedenkstätte. Van der Bellen sagte dort, dass auch Österreich für den Holocaust verantwortlich war. Er kritisierte, dass Österreich das erst sehr spät eingestanden hat. Van der Bellen wollte sich am Dienstag auch mit dem israelischen Regierungs-Chef Netanyahu treffen.

Erklärung: Holocaust

Der Begriff Holocaust bezeichnet die Ermordung und Verfolgung von Juden im National-Sozialismus. Vor mehr als 70 Jahren waren in Deutschland Adolf Hitler und die National-Sozialisten an der Macht. Man nennt sie auch Nazis. Auch in Österreich gab es viele Nazis. Die Nazis töteten absichtlich extrem viele Menschen. Vor allem mehrere Millionen Juden wurden getötet.