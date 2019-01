3 Tote bei Verkehrs-Unfällen in Österreich

Am Donnerstag sind in Österreich3 Menschen bei Unfällen gestorben.Ein Unfall passierte in Wien,ein anderer in Salzburg.Das sagte die Polizei.Bei dem Unfall in Wienstarb ein Bub.Er war 9 Jahre alt.Der Bub war auf dem Weg in die Schule.Er ging gerade über die Straße,als ein Lkw um die Ecke fuhr.Der Lkw-Fahrer sah den Buben nichtund fuhr in ihn hinein.Dabei wurde der Bub sehr schwer verletzt.Er starb im Krankenhaus.Beim Unfall in Salzburg krachten2 Autos gegeneinander.Dabei starben eine Frauund ein Baby.