Wie wir das Unmögliche gelingen lassen, das ist das Thema von der in Friedberg geborenen Unternehmensberaterin Ida Marie Stoegerer (54). Sie ist aber auch Mentaltrainerin und Autorin hat sich in vielen Jahren Arbeit in unterschiedlichen Unternehmen mit diesem „Gelingen-Moment“ beschäftigt und weiß, dass es ein weiter Weg ist von „Wir brauchen ein neues Mind-Set“ bis zum Punkt, tatsächlich eines zu entwickeln. In ihrem Buch „Der Schatz der Frauen“ (Ueberreuter) stellt sie die Kraft von Frauen fürs Gelingen in den Fokus. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, was wir gesellschaftlich von so einem Aufbruch lernen können. Viel Vergnügen beim „gelingenden“ Zuhören!

Zuhören, wie man „Saboteure“ aus dem Weg räumt