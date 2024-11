Rapid im Titelrennen ? Salzburg in der Krise!

Während die Bullen gegen den GAK , liefern sich Rapid und Sturm ein Remis auf Augenhöhe – inklusive strittiger Handspiel-Debatte. In der neuen Folge von „abgestaubt“- dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung schauen wir nach der Hälfte des Grunddurchgangs zurück und nach vorne. Sind die Bullen bald trainerlos oder hält Klopp hinter den Kulissen schon die Hand über seinen ehemaligen Co? Kann Rapid in diesem Jahr wirklich ganz oben mitspielen? Ein Gedankenexperiment, bei dem selbst grün-weiße Hardcore-Fans anfangen zu zweifeln.

Außerdem: Wie schlimm es um das Streaming steht und Mourinhos System-Verschwörung in der Türkei.

SPOTIFY #56 - Adieu CL für Sturm und Salzburg & Streamingpreise außer Kontrolle

APPLE PODCASTS #56 - Adieu CL für Sturm und Salzburg & Streamingpreise außer Kontrolle