Fast 60.000 Mal wurden in den letzten 30 Tagen die unterschiedlichen Podcasts der Kleinen Zeitung gehört. Und gestern kam ein ganzer Schwall neuer Hörerinnen und Hörer dazu, denn die Kleine Zeitung lud erstmals in Wien zu einem Podcast-Festival. Im Stadtsaal Wien gab es einen Nachmittag einige der erfolgreichsten Podcasts Österreichs zu hören - von Mari Langs „Frauenfragen“ über die „Dunkelkammer“ mit Michael Nikbakhsh. Auch die Kleine Zeitung war mit einem Teil ihres Podcast-Portfolios auf der Bühne. So erzählte etwa Sängerin Ina Regen in „Fair & Femal“ bei Barbara Haas über die Angst, ihre Stimme zu verlieren. „Es war auch eine Form von Selbstliebe zu erkennen, wie ich mit meiner Stimme umgehen kann“, erzählte die Sängerin. Buchautorin und Investorin Tijen Onaran animierte dazu, sich als Frau ihren Platz zu nehmen - in Gesellschaft, in Politik und Unternehmen.

Hier den Podcast mit Ina Regen sehen und hören

Ex-Chefin der Grünen im Podcast

Eva Glawischnig war Gast bei „Maurer & Cik"

(Partei-)Politisch wurde es mit der Ex-Chefin der Grünen Eva Glawischnig. Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung erweitern ihren satirischen Nachrichtenpodcast „Maurer & Cik“ in den Wochen vor der Wahl um Polit-Expertinnen und Experten - und da konnte Glawischnig die Frage klären, wie sehr es den Grünen geschadet hat, dass Alexander Van der Bellen zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Der Satire-Podcast der Kleinen Zeitung ist aktuell für den Österreichischen Kabarettpreis nominiert - abstimmen kann man online ab Montag. Die Episode mit Glawischnig gibt es ab dem 13. September zu hören.

Eine letzte Erinnerung an Richard Lugner

Mari Lang wagte mit ihren Frauenfragen ein Experiment auf der Bühne. Sie arbeitete noch einmal ihr Gespräch mit dem mittlerweile verstorbenen Unternehmer Richard Lugner auf.

Auch die Kleine Zeitung Podcasts „Ist das gesund?“ mit Martina Marx und der True-Crime Podcast „Delikt“ mit David Knes und Anna Stockhammer wurden auf der Bühne vor Publikum aufgenommen und sind demnächst zu hören.

Podcast zur Wahl

Im Vorfeld der Nationalratswahl gibt es übrigens auch einen eigenen Wahl-Podcast der Kleinen Zeitung. Allerdings nicht im gewohnten Setting, sondern an einem Ort, der die Politik näher zum Wahlvolk bringt. Kleine Zeitung Innenpolitik-Redakteurin Christina Traar trifft sich mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten beim Würstelstand. Hier die jüngste Episode mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.