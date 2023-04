Russland - Kogler sieht Spaltung des internationalen Sports

Als Reaktion auf die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) der Wiederzulassung russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten zu internationalen Bewerben basteln derzeit die Sportministerien aus 35 Ländern an einer Stellungnahme dazu. Sportminister Werner Kogler sieht als Folge der Causa "eine Spaltung des internationalen Sports. Also genau das, was IOC-Präsident Bach vorgibt, verhindern zu wollen", meinte der Grünen-Politiker.