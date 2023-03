Gmunden vergibt Vorsprung und BSL-Tabellenführung

Die Swans aus Gmunden haben am Donnerstagabend in der Platzierungsrunde (6. Runde) der Basketball-Liga gegen die Oberwart Gunners nicht nur einen Vorsprung von bis zu 13 Punkten aus der Hand gegeben. Gmunden musste damit auch die Tabellenführung an den am Vortag mit 94:84 bei Wels erfolgreichen BC Vienna abgeben. Nach der Langzeitführung bis zum 81:81 entrissen die Burgenländer aus Oberwart den Oberösterreichern im Finish noch das Match zum 84:81 (48:55)-Erfolg.