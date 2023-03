Offiziell äußern möchte sich derzeit keiner der interessierten Sender. In Österreich hat sich der ORF die Rechte an der WM in Australien und Neuseeland ab 20. Juli gesichert. Bisher liefen die Übertragungen der großen Turniere in Deutschland bei ARD und ZDF. Die Berichterstattung von der Frauen-EM im vergangenen Jahr in England war besonders erfolgreich. So war die Live-Übertragung vom Finale zwischen Deutschland und England in der ARD mit 17,952 Millionen TV-Zuschauern die am meisten gesehene Fernsehsendung des gesamten Jahres in Deutschland.

Wegen der Zeitverschiebung laufen die WM-Übertragungen im Sommer am frühen Morgen. Für Privatsender ist das Turnier wegen der geringeren Zuschauerzahl am Vormittag nicht sonderlich attraktiv.