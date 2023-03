Während Roglic seinen bereits fünften Saisonerfolg feierte, landeten einige andere wie Patrick Konrad fünf Kilometer vor dem Ziel bei einem Hochgeschwindigkeitssturz mehrerer Fahrer hart auf dem Asphalt. Der Niederösterreicher erlitt laut Angaben seines Bora-Teams Abschürfungen, aber keine Brüche, wie sich nach seiner um neun Minuten verspäteten Zielankunft herausstellte. Der Italiener Dario Cataldo hatte weniger Glück und musste am Unfallort mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.

Hermann Pernsteiner verlor in der ersten großen Verfolgergruppe als 72. zehn Sekunden auf Roglic und Co., sein ebenfalls als Helfer engagierter Bahrain-Teamkollege Rainer Kepplinger 47. Felix Gall trat das Rennen entgegen ursprünglichen Planungen nicht an.