Verärgerter Ronaldo verliert mit Al-Nassr Tabellenführung

Ein verärgerter Cristiano Ronaldo hat mit Al-Nassr die Spitzenposition in der saudi-arabischen Fußball-Pro League abgeben müssen. Der Portugiese kickte nach dem 0:1 gegen Al-Ittihad am Donnerstag auf dem Weg in die Kabine sichtlich bedient eine Wasserflasche zur Seite. Der 38-Jährige war im Finish der Partie am gegnerischen Torhüter gescheitert. Al-Ittihad übernahm dank des Erfolgs im direkten Duell die Tabellenspitze.