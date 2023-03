LA Lakers gewinnen bei Curry-Comeback gegen Golden State

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA das Heimspiel gegen die Golden State Warriors gewonnen. Angeführt von Anthony Davis, der 39 Punkte warf, holte der ohne den verletzten LeBron James angetretene Rekordmeister am Sonntag ein 113:105 gegen den Titelverteidiger. Bei den Warriors gab Stephen Curry nach elf Spielen Pause aufgrund einer Knieverletzung sein Comeback und beendete die Partie mit 27 Punkten. Die Lakers kämpfen in der NBA um die Play-off-Teilnahme.