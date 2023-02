Bundesliga ortet drei VAR-Fehler in vergangener Runde

Die Fußball-Bundesliga hat in ihrem VAR-Rückblick der vergangenen Runde grobe Fehlentscheidungen in drei Partien geortet. Wie die Liga am Mittwoch veröffentlichte, sei im Spiel zwischen der SV Ried und dem LASK ein Hand-Elfmeter für die Linzer fälschlicherweise nicht gegeben worden. Außerdem wären bei den Partien zwischen Rapid und Altach bzw. Austria Lustenau und der Wiener Austria jeweils Rote Karten für die Teams aus Vorarlberg zu geben gewesen.