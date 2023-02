"Es kommt auf den Heilungsprozess an, aber ich denke, so in acht Wochen könnte ich vielleicht wieder Turniere spielen", meinte Novak auf APA-Anfrage am Donnerstagnachmittag. Novak hat sich bei Dr. Roman Ostermann dem nötigen Eingriff in Wien bereits unterzogen, wie auch ein Bild auf seinem Instagram-Account zeigt. "Das Comeback startet jetzt", schrieb Novak dazu.

Novak hatte sich unter anderem mit einem Challenger-Sieg im thailändischen Nonthaburi dieses Jahr wieder rund 40 Plätze zuletzt auf Position 137 vorgearbeitet. Er wollte sich eigentlich in den nächsten Wochen weiter nach vor arbeiten, da er bis April keine Punkte zu verteidigen hat. Zumindest droht ihm vorerst kein gröberer Rückfall im ATP-Ranking.