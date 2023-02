Salzburg hat sich nach dem verpatzten Jahresauftakt mit dem Aus im Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz zum Liga-Frühjahrsstart keine Blöße gegeben. Der Serienmeister führt nach dem 4:0-Heimsieg gegen Lustenau weiter sechs Punkte vor Sturm. Fernando brachte die Bullen bei seinem Liga-Comeback nach langer Verletzungspause mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (49., 52.). Dazu trafen Nicolas Seiwald (76.) und Nicolas Capaldo (91.).

Den Salzburgern gelang damit auch die Generalprobe für das Heimspiel der Europa-League-Zwischenrunde am Donnerstag (18.45 Uhr) gegen AS Roma. In der Bundesliga sind sie im eigenen Stadion seit Dezember 2020 35 Spiele ungeschlagen. Die Lustenauer starteten nach vier ungeschlagenen Ligapartien zum Herbst-Abschluss mit einer herben Niederlage ins Frühjahr. Die drei Punkte Rückstand des achtplatzierten Aufsteigers auf die Meistergruppen-Ränge werden am Sonntag anwachsen.

Die WSG Tirol untermauerte unterdessen ihre Ambitionen auf eine Teilnahme am Meister-Play-off. Die Tiroler stießen mit dem verdienten 2:1-Auswärtserfolg beim Wolfsberger AC vorerst auf Tabellenrang drei vor. Die Treffer in einer über lange Zeit chancenarmen Partie zugunsten der WSG erzielten Tim Prica (62.) und Thomas Sabitzer (70.), das Tor des WAC durch Thai Baribo kam zu spät (87.).

Damit gewann die WSG das dritte Auswärtsspiel in Serie, blieb auch in der sechsten Liga-Partie in Folge ungeschlagen und hat bereits 27 Punkte auf dem Konto. Der WAC (17 Zähler) setzte unterdessen die miserable Bilanz im eigenen Stadion fort, nur eines von neun Heimspielen in dieser Saison konnte erfolgreich bestritten werden. Der Rückstand auf den Tabellensechsten könnte am Sonntag bereits auf sieben Punkte anwachsen.

Die 17. Runde wird am Sonntag mit den Partien SV Ried - TSV Hartberg, SCR Altach - LASK und Austria Wien - Austria Klagenfurt abgeschlossen.