Ford kehrt 2026 als Red-Bull-Partner in Formel-1-WM zurück

Der US-Autobauer Ford wird ab 2026 als Red-Bull-Partner in der Formel-1-Weltmeisterschaft wieder am Start sein. Dies wurde am Freitag vor der Team-Präsentation von Weltmeister Red Bull in New York bekannt. Schon am Vortag hatten Medien berichtet, dass Ford einen Motor mitfinanzieren wird, der von Red Bull Powertrains am Hauptsitz im englischen Milton Keynes entwickelt und hergestellt wird.