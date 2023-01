Payer und Ulbing stehen in Blue Mountain auf dem Podest

Österreichs Raceboarder haben beim Weltcup in Kanada zwei weitere Stockerlplätze nachgelegt. Alexander Payer musste sich im zweiten Parallel-Riesentorlauf im Blue Mountain Resort in der Provinz Ontario am Freitag nur dem Polen Oskar Kwiatkowski geschlagen geben. Daniela Ulbing wurde nach dem Sieg im kleinen Finale der Frauen gegen die Polin Aleksandra Krol Dritte. Es siegte die Deutsche Ramona Hofmeister, die im Viertelfinale die Donnerstag-Dritte Sabine Schöffmann bezwang.