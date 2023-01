IOC-Chef Bach öffnet russischen Athleten die Tür

Sportlerinnen und Sportler mit russischem oder belarussischem Pass dürfen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris hoffen, allerdings nur unter neutraler Flagge. Die Mission sei, Athleten aus der ganzen Welt zusammenzubringen, "gerade dann, wenn deren Länder im Konflikt sind", sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Freitag in Oberhof .