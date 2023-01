"Die Vorfreude ist natürlich riesig. Es ist so was Besonderes, daheim vor heimischem Publikum zu fahren. Ich hoffe natürlich, dass ich eine gute Leistung zeigen kann", meinte Gasser im Vorfeld. Sie freue sich besonders, dass viele Freunde und die Familie zuschauen werden. "Es ist eines meiner Saisonhighlights heuer."

Die 31-jährige Kärntnerin, die im Herbst zum dritten Mal zu Österreichs "Sportlerin des Jahres" gewählt wurde, kommt von einer längeren Pause. "Ich habe die Übersee-Big-Airs in Kanada und den USA ausgelassen, jetzt kribbelt es schon wieder", meinte sie kürzlich in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag".

Nach dem überraschenden Rücktritt eines engeren Landsmanns, des dreifachen Olympiasiegers Matthias Mayer, hegt Gasser solche Gedanken noch nicht. "Derweil spüre ich das gewisse Feuer noch immer, dass ich Neues lernen will, vielleicht noch einmal einen Snowboard-Film machen will, uns wird noch lang nicht langweilig beim Snowboarden", versicherte Gasser lächelnd. Da es für sie nie nur um Titel oder Siege gegangen sei, sei sie auch nicht in ein "olympisches Loch" gefallen.

Zumindest gibt es für heimische Snowboard-Fans auch die Hoffnung auf ein viertes Antreten Gassers bei Olympia. "Es ist extrem schwer vorherzusagen, wann Schluss sein wird. Es wäre ein Traum, noch einmal Olympische Spiele zu erleben in Europa. Aber man kann im Sport so schwer vorausplanen. Wer weiß, ob die Motivation noch so da ist."

Nun zählt aber einmal der Heim-Weltcup am Kreischberg, wo am Freitag die Männer-Qualifikation und Samstag Frauen-Qualifikation sowie beide Finali (18.00 Uhr/live ORF 1) auf dem Programm stehen. "Es ist ein Wahnsinn, was Kreischberg da in den Schnee gezaubert hat. Mit diesem Winterstart, der so warm war mit wenig Schnee, ist der Kicker richtig gut geworden. Die Trainingstage haben auch gut gepasst, also haben wir echt einen kleinen Heimvorteil heuer, weil wir die Anlage schon ein bisserl kennen."

Angesagt hat sich die gesamte Elite und Gasser weiß: "Es wird kein leichtes Heimspiel, weil es der erste Test ist, bei dem wirklich alle Großen im Snowboard-Freestyle wieder am Start sind, aber mich motiviert das und ich freue mich ja auch, wenn ich mich mit den Besten messen kann."

Programm Kreischberg: Freitag: Qualifikation Männer (10.25/13.40), Samstag: Qualifikation Frauen (13.00) sowie ab 18.00 Uhr Finali Top 8 Frauen bzw. Top 10 Männer.