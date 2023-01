Thiem war mit dem kurzfristig zustande gekommenen Auftritt im Melbourner Vorort Kooyong, wo bis 1987 die Australian Open ausgetragen wurden, zufrieden. "Es war kein schlechtes Match. Erstens einmal war es gut, dass ich die Chance bekomme, da zu spielen. Ich habe erst vor zwei Tagen die Info bekommen, dass ich durch die Absage von (Carlos) Alcaraz da spielen kann. Es ist eine gute Vorbereitung für nächste Woche", meinte Thiem. Das Match gegen De Minaur sei "in Ordnung" gewesen, "vor allem die Breaks, die ich gemacht habe, waren gut".

Die Bedingungen auf der sechs Kilometer vom Schauplatz der Australian Open entfernten Kooyong-Anlage seien etwas anders als im Melbourne Park. "Aber generell war ich zufrieden mit dem Match und es ist sicher eine Hilfe in der Vorbereitung."

Thiem freut sich auf sein 32. Grand-Slam-Turnier und den neunten Auftritt beim "Happy Slam". "Die Australian Open haben mir schon sehr viele schöne Momente geschenkt, viele legendäre Matches auch. Von dem her bin ich immer glücklich, wenn ich zurückkomme", erinnerte sich Thiem wohl u.a. auch an seien Lauf bis ins Endspiel 2020, als er u.a. der Reihe nach die Top-Ten-Spieler Gael Monfils (10.), Rafael Nadal (1.) und Alexander Zverev (7.) geschlagen hatte, ehe er im Endspiel knapp in fünf Sätzen an Novak Djokovic (2.) gescheitert war.

"Ich will es jetzt in erster Linie einmal genießen. Jedes einzelne Grand Slam ist eine ganz spezielle Sache in unserem Sport. Natürlich will ich gleichzeitig schauen, dass ich so gut wie möglich spiele", sagte Thiem. Seinem Körper gehe es sehr gut. "Ich bin guter Dinge für die neue Saison und hoffe auf einen guten Start in Melbourne." Im Melbourne Park hat Thiem zudem am Donnerstag ein Training unter Match-Bedingungen angesetzt: Da trifft er auf den Deutschen Zverev.

Nun steht auch fest, dass bei den am Montag beginnenden Australian Open bei den Frauen aus Österreich nur Julia Grabher im Hauptbewerb stehen wird. Nach Sinja Kraus am Vortag hat am Dienstag auch Barbara Haas in der ersten Qualifikationsrunde verloren. Die Oberösterreicherin unterlag der als Nummer 29 gesetzten Russin Erika Andrejewa mit 4:6,1:6. Von den insgesamt fünf Österreicherinnen und Österreichern sind nun nur noch Jurij Rodionov und Sebastian Ofner in der Ausscheidung dabei, beide spielen am Mittwoch ihr Quali-Zweitrundenmatch. Rodionov gegen den Bulgaren Adrian Andrejew, Ofner gegen den topgesetzten Chilenen Alejandro Tabilo.