Ofner und Rodionov in Melbourne-Quali weiter

Insgesamt fünf ÖTV-Akteure sind diese Woche in der Qualifikation für die am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne im Einsatz: Für zwei ist der Traum vom Major-Start schon ausgeträumt, zwei kamen am Montag weiter: Sebastian Ofner besiegte Felipe Meligeni (BRA) mit 7:6(6),6:4, Jurij Rodionov den Rumänen Nicholas-David Ionel mit 7:6(1),6:4. Ausgeschieden sind hingegen Kitzbühel-Finalist Filip Misolic und Sinja Kraus mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen.