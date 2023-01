Arsenal war dem Sieg näher, ist seine perfekte Heimbilanz nach davor sieben Ligaerfolgen im eigenen Stadion aber los. Newcastle musste mit dem zweiten torlosen Remis in Folge zufrieden sein. Den nun 13 Ligaspiele in Folge ungeschlagenen "Magpies" fehlen bei einer Partie mehr weiter neun Punkte auf den Spitzenreiter. Die Chance auf einen Champions-League-Platz erscheint bei erst einer Niederlage in dieser Saison aber weiterhin realistisch.