Capitals besiegen Asiago bei Rückkehr in Heimhalle 4:3

Die Vienna Capitals haben am Mittwoch ihr erstes Heimspiel in der Steffl Arena seit 25. November 4:3 (4:1,0:0,0:2) gegen Asiago gewonnen. Das Match der 24. Runde war das erste Duell mit den Italienern in der ICE Hockey League. Die Capitals hatten zuletzt nach vier Auswärtsniederlagen in Folge am Sonntag bei den Pioneers Vorarlberg 4:1 gewonnen und legten nun nach. Am Freitag und am nächsten Mittwoch folgen gegen Fehervar und Linz weitere Caps-Heimspiele.