Zinsbergers Arsenal siegt in Champions League in Zürich 9:1

Das Team von Arsenal mit ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League der Frauen einen 9:1 (4:0)-Kantersieg beim FC Zürich gefeiert. Die Norwegerin Frida Leonhardsen Maanum glänzte als dreifache Torschützin. Zinsberger musste nur nach einem Elfmeter in der 64. Minute hinter sich greifen. Laura Wienroither kam bei den Gästen nicht zum Einsatz. Bei den Schweizerinnen wurde Viktoria Pinther zur Pause aus- und Marie-Therese Höbinger eingetauscht.