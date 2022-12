Althaus siegt in Lillehammer vor Pinkelnig und Kramer

Die Deutsche Katharina Althaus hat am Samstag im Skisprung-Weltcup von der Normalschanze in Lillehammer einen österreichischen Doppelsieg verhindert. Die 26-Jährige setzte sich bei ihrem insgesamt neunten Weltcup-Erfolg 9,9 Punkte vor Eva Pinkelnig und 17,8 Punkte vor Sara Marita Kramer durch. Als drittbeste ÖSV-Springerin wurde Chiara Kreuzer 23. Pinkelnig liegt nach dem dritten Bewerb dieser Saison weiterhin an der Spitze der Gesamtwertung.