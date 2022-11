Tunesien trotzt Dänemark 0:0 ab

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat ihre erste Nullnummer erlebt. Beim 0:0 zwischen Dänemark und Tunesien kassierten die als Geheimfavorit ins Turnier gestarteten Skandinavier einen im Vorfeld unerwarteten Punkteverlust. Doch Tunesien präsentierte sich bissig und defensiv sattelfest. Dänemark indes steht am Samstag im Duell der Gruppenfavoriten mit Frankreich bereits ein wenig unter Zugzwang. Der Weltmeister war am Dienstagabend gegen Australien gefordert.