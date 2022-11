Nadal, der in Abwesenheit von Carlos Alcaraz als Nummer 1 gesetzt ist, hinterließ am Sonntag nicht den besten Eindruck. Er bestritt erst sein zweites Einzel seit seinem Achtelfinal-Ausscheiden bei den US Open Anfang September. Der 22-fache Sieger von Grand-Slam-Turnieren kam gegen Fritz zu keinem einzigen Breakball.

Ruud gewann gegen den Kanadier Auger-Aliassime 7:6(4), 6:4. Ruud, Finalist beim French Open und US Open, spielte nicht überragend. Der Norweger profitierte auch davon, dass Auger-Aliassime insgesamt 26 unerzwungene Fehler unterliefen. Da nützten dem Gegner auch 14 Asse nichts.