Salzburg baut Liga-Führung aus, Rapid-Remis in Lustenau

Red Bull Salzburg hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga vorerst auf fünf Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag in der 14. Runde zu Hause gegen Schlusslicht TSV Hartberg mit 1:0 durch. Der erste Verfolger Sturm Graz ist erst am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Ried im Einsatz. Rapid rettete in einem dramatischen Spiel bei Aufsteiger Austria Lustenau nach dreimaligem Rückstand ein 3:3. Der letzte Treffer gelang Bernhard Zimmermann in Minute 100.