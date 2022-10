San Antonio mit Niederlage in NBA-Saison gestartet

Die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einer Niederlage in ihre 50. Saison in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Beim 102:129 gegen die Charlotte Hornets bilanzierte Jakob Pöltl mit 14 Punkten, neun Rebounds und zwei Assists. Der 27-jährige Wiener war zum Auftakt seines siebenten Spieljahres in der stärksten Basketballliga der Welt 26:59 Minuten auf dem Parkett dabei.