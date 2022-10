Linz gewinnt ICE-Schlager gegen Innsbruck 4:1

Die Black Wings Linz haben das Duell um Rang zwei in der ICE-Eishockeyliga gewonnen. Die Oberösterreicher feierten am Dienstag gegen die Innsbrucker Haie einen 4:1-Heimsieg und lösten die Tiroler als ersten Verfolger des HCB Südtirol ab. Der VSV schob sich mit einem 6:4-Erfolg in Villach gegen Schlusslicht Asiago auf Rang fünf vor.