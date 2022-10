Hard schafft Sprung in Gruppenphase der European League

Der HC Hard hat den Aufstieg in die Gruppenphase der European League im Handball geschafft. Die "Roten Teufel" besiegten am Dienstag Butel Skopje nach einem 26:21 auch im Rückspiel in der Hauptstadt Nordmazedoniens mit 25:21 (12:5).