Real siegt erstmals in Liga nicht - 1:1 gegen Osasuna

Real Madrid hat die makellose Bilanz in der spanischen Fußball-LaLiga verloren. Die "Königlichen" mussten sich am Sonntag zu Hause gegen Osasuna mit einem 1:1 begnügen und gingen damit nach sechs Erfolgen erstmals nicht als Sieger vom Platz. Dadurch fielen ÖFB-Star David Alaba, der den Real-Treffer vorbereite, und Co. nach der siebenten Runde hinter den punktgleichen Neo-Leader FC Barcelona zurück, der bereits am Samstag bei Mallorca 1:0 gewonnen hatte.