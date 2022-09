Swans Gmunden holen Supercup bei Double-Sieger BC Vienna

Die Basketballer der Swans Gmunden haben in einem packenden Duell beim Double-Gewinner BC Vienna den Supercup gewonnen. Der Vizemeister setzte sich am Donnerstag im Hallmann Dome in Wien beim Meister und Cupsieger mit 95:92 (53:46) durch und darf sich damit über einen ausgezeichneten Saisonstart freuen. Denn das Spitzenspiel war zugleich auch der Saisonauftakt der win2day Basketball Superliga (BSL) und wurde zur ersten Runde gezählt.