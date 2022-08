Siebenkampf-Gold bei Münchner EM an Thiam

Die belgische Topfavoritin Nafissatou Thiam hat sich den Europameistertitel im Siebenkampf geholt. Die 27-jährige Olympiasiegerin und Weltmeisterin gewann bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München mit 6.628 Punkten vor der Polin Adrianna Sulek (6.532) und der Schweizerin Annik Kälin (6.515). Nicht mehr mit dabei war Ivona Dadic, die am Ende des ersten Tages in aussichtsreicher Position liegend über 200 m wegen Bahnübertretens disqualifiziert worden war.