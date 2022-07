Vier WM-Goldene für USA - Dreifachsieg im Sprint für Jamaika

Vier von sieben Goldmedaillen sind am Sonntag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (Oregon) an das Gastgeberland gegangen. Während Ryan Crouser (Kugel), Brooke Andersen (Hammer), Katie Nageotte (Stabhochsprung) und Grant Holloway (110 m Hürden) Titel einheimsten, gab es über die 100 m der Frauen nichts zu holen. Jamaika feierte dank Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,67 Sek.), Shericka Jackson (10,73) und Elaine Thompson-Herah (10,81) einen Dreifachsieg.