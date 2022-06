Salzburg am 27. Juli in Red Bull Arena gegen Liverpool

Ein gewissermaßen alter Bekannter beehrt erneut die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Am 27. Juli testet der rot-weiß-rote Fußball-Champion Salzburg gegen den englischen Vizemeister Liverpool. Das teilte der Verein am Donnerstag mit, nachdem es bereits Spekulationen dahingehend gegeben hatte. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr, Dauerkarten-Besitzer können ab kommenden Montag Tickets um den Preis von 20 Euro erwerben. Im Fernsehen wird die Partie live auf ServusTV zu sehen sein.