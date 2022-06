Rapid verlängert mit Verteidiger Dibon

Der verletzungsgeplagte Innenverteidiger Christopher Dibon hängt eine zehnte Saison beim österreichischen Fußball-Rekordmeister Rapid an. Der 31-jährige Niederösterreicher erhielt einen neuen Einjahresvertrag, gab der Verein am Dienstag bekannt. Dibon brachte es in der abgelaufenen Saison, die im April nach einem Seitenbandriss im Knie einmal mehr vorzeitig zu Ende war, nur auf vier Pflichtspieleinsätze bei den Profis.