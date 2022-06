Hinteregger distanziert sich erneut von rechtem Gedankengut

Österreichs Fußball-Teamspieler Martin Hinteregger hat sich erneut von rechtem Gedankengut distanziert, lässt den in die Negativschlagzeilen geratenen "Hinti-Cup" aber trotzdem stattfinden. Wie der aktuell verletzte Fußballprofi am Freitag im ORF erklärte, geht das Juxturnier vom 16. bis 19. Juni in seinem Kärntner Heimatdorf Sirnitz allerdings ohne die geplanten Konzerte über die Bühne.