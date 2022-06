Betrieb der FC Wacker Innsbruck GmbH gerichtlich geschlossen

Nach Eröffnung des Konkursverfahrens am Freitag vergangener Woche gegen die FC Wacker Innsbruck GmbH ist am Mittwoch die Schließung des Betriebes erfolgt. Im Rahmen einer Betriebsversammlung der verbliebenen Belegschaft des Fußball-Vereins zusammen mit Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Herbert Matzunski wurde in Anwesenheit des Insolvenzrichters Hannes Seiser verkündet, dass ein Fortbetrieb des Unternehmens unter den vorgefundenen Bedingungen nicht in Frage komme.