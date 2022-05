Schweiz nach Shootout-Sieg gegen Deutsche WM-Gruppensieger

Die Schweiz hat sich am Dienstag bei der Eishockey-WM in Finnland im Duell um Platz eins in Gruppe A gegen Deutschland mit 4:3 nach Penaltyschießen durchgesetzt. Die Eidgenossen gaben in ihrem siebenten WM-Spiel damit zwar ihren ersten Punkt ab, schließen den Helsinki-Pool aber dennoch vier Punkte vor den Deutschen ab. In der Österreich-Gruppe B in Tampere ging der vierte Viertelfinalplatz an die USA, nachdem Lettland gegen Schweden eine 0:1-Niederlage hinnehmen musste.