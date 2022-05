Djokovic kritisiert Streichung von Punkten in Wimbledon

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat den Verzicht auf Weltranglisten-Punkte beim diesjährigen Rasenturnier in Wimbledon kritisiert. "Ich denke, es war eine falsche Entscheidung", sagte Djokovic am Montag in Paris nach seinem Erstrundensieg bei den French Open. Sein Widersacher Rafael Nadal hat ein ambivalentes Verhältnis zur Causa. "Am Ende verstehe ich beide Seiten", sagte der 13-fache French-Open-Sieger nach seinem 18. Erstrundensieg in Roland Garros (Bilanz: 18:0).