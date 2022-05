Favorit BC Vienna im BLS-Finale gegen Gmunden in Führung

Der BC Vienna hat die Auftaktpartie im Finale der Basketball-Superliga (BSL) gegen die Gmunden Swans gewonnen. Die Wiener feierten am Sonntag im ersten Spiel der "best of five"-Serie einen 83:63 (38:34)-Heimsieg. Das Team aus der Hauptstadt kontrollierte weitgehend das Geschehen und war bis auf eine Phase am Ende des ersten Viertels immer in Führung. Die nächste Begegnung findet am Donnerstag in Oberösterreich statt, eine Entscheidung könnte es frühestens am Samstag geben.