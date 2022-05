Milan in Italien wieder voran - 14. Saisontor von Arnautovic

AC Milan hat sich am Sonntag die Führung in der Fußball-Serie A zurückgeholt. Nach einem 3:1-Erfolg bei Hellas Verona liegen die Mailänder wieder zwei Punkte vor Stadtrivalen Inter. Der hatte sich schon am Freitag daheim gegen Empoli durchgesetzt. Zwei Runden sind noch zu spielen, so auch für Bologna. Der Mittelständler bezog bei Venezia eine 3:4-Niederlage, den Ausgleich zum 2:2 für die Gäste erzielte Marko Arnautovic mit seinem 14. Saison-Treffer in Italiens Meisterschaft.