Tausende verabschieden Sturms Jahrhundertcoach Osim

Fans, Wegbegleiter und ehemalige Schützlinge haben sich von Ivica Osim an alter Wirkungsstätte verabschiedet. Ab 19.09 Uhr leuchtete am Mittwochabend das Flutlicht in der Merkur Arena für 81 Minuten für den am Sonntag wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag verstorbenen Jahrhunderttrainer von Sturm Graz. Mehrere Tausend Menschen hatten sich in der Fußball-Arena eingefunden, der Sarg des legendären Coaches war am Spielfeld aufgebahrt.