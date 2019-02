3. Medaille für Österreich bei der Schi-Weltmeisterschaft

Österreich hat die 3. Medaillebei der Schi-Weltmeisterschaft in Aare in Schweden gewonnen.Marco Schwarz aus Kärnten wurde 3. in der Kombination.Dafür bekam er eine Bronze-Medaille.Gewonnen hat das RennenAlexis Pinturault aus Frankreich.Er bekam dafür die Gold-Medaille.2. wurde der FahrerStefan Hadalin aus Slowenien.Er bekam eine Silber-Medaille