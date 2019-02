Neues Führungsteam bei Austria Lustenau vor Wahl

Nach zuletzt internen Querelen steht Fußball-Zweitligist Austria Lustenau vor der Bestellung einer neuen Führungsspitze. Ein mehrköpfiges Vorstandsteam stellt sich am Mittwoch in einer außerordentlichen Generalversammlung des Vereins der Wahl. Dies gab die Austria am Montagabend bekannt. Der langjährige Präsident Hubert Nagel bleibe dem Club als Berater verbunden.