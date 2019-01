NFL will nach Fehlentscheidung den Videobeweis überprüfen

NFL-Commissioner Roger Goodell hat mögliche Konsequenzen aus der klaren Fehlentscheidung im NFL-Halbfinale zwischen den New Orleans Saints und Los Angeles Rams offengelassen. "Wir werden uns den Videobeweis noch einmal anschauen", kündigte der Top-Funktionär der amerikanischen Football-Profiliga am Mittwoch (Ortszeit) in Atlanta an, zeigte sich aber skeptisch.