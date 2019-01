US-Kader für Ski-WM mit Lindsey Vonn

Lindsey Vonn scheint im US-Kader für die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare auf. Die 34-jährige Weltcup-Rekordsiegerin wird von Knieproblemen geplagt und deutete nach ihrem bisher letzten Rennen am 20. Jänner in Cortina unter Tränen ihr bevorstehendes Karriereende an. Mittlerweile gibt sich Vonn aber wieder kämpferisch und möchte noch bis kommenden Dezember starten.