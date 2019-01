Salzburg egalisierte mit 13:0 gegen Zagreb EBEL-Rekordsieg

Red Bull Salzburg hat am Dienstag mit einem 13:0 (5:0,3:0,5:0) gegen den dezimierten Tabellenletzten Zagreb den höchsten Sieg in der Geschichte der Erste Bank Eishockey Liga egalisiert. Auch die Vienna Capitals hatten die von Finanzproblemen arg gebeutelten Kroaten am 13. Jänner 13:0 besiegt. Die "Bullen" verbesserten sich mit dem Heimerfolg im Nachtragsspiel der 23. Runde an die vierte Stelle.