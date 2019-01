Stephanie Venier gewann Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Die österreichische Ski-Fahrerin Stephanie Venier hat am Sonntag die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen in Deutschland gewonnen. Es war ihr erster Weltcup-Sieg. Auf Platz 2 landete die Italienerin Sofia Goggia. Platz 3 belegte die Deutsche Kira Weidle. Bei den Herren gewann der deutsche Ski-Fahrer Josef Ferstl am Sonntag in Kitzbühel in Tirol den Super-G. Auf dem 2. Platz landete der Franzose Johan Clarey, Platz 3 belegte der Südtiroler Dominik Paris. Die Österreicher Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer landeten auf den Plätzen 4 und 5.