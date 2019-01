Rafael Nadal zog ins Finale der Australian Open ein

Rafael Nadal ist am Donnerstag in unwiderstehlicher Manier in sein 5. Endspiel bei den Australian Open eingezogen. Der 32-jährige Spanier fertigte den griechischen Federer-Bezwinger Stefanos Tsitsipas nach 1:46 Stunden mit 6:2,6:4,6:0 ab und kämpft damit am Sonntag um seinen 18. Grand-Slam-Titel. Der Gegner wird am Freitag zwischen Topstar Novak Djokovic (SRB) und Lucas Pouille (FRA-28) ermittelt.